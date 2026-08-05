Ремонт Привокзальной площади в Твери может завершиться раньше срока

Вот такие "бомбочки" вырезают из нового асфальта. Фото: пресс-служба администрации города Твери

В Твери продолжается ремонт Привокзальной площади. Работы также захватывают парковочное пространство на пересечении проспекта Чайковского с улицей Коминтерна, улицу Колодкина вдоль дома 20, корпус 1 и улицу Коминтерна.

Напомним, ремонтные работы на этой территории начались весной при поддержке Правительства Тверской области.

Сейчас завершена значительная часть работ по укладке асфальтобетонного покрытия. Специальная комиссия проверяет качество асфальта. С помощью специального устройства из свежего покрытия берутся бомбочки-пробы. Эта процедура позволяет определить состав, толщину слоёв асфальтобетона, плотность и водонасыщение материала. Задача экспертов - оценить прочность и долговечность нового асфальта.

В ходе проверки образцов, взятых с проезжей части, можно будет сделать выводы о качестве работ на данном объекте. Независимая лаборатория выдаст заключение о соответствии характеристик уложенного покрытия установленным требованиям.

– В целом работы идут в соответствии с графиком, темпы хорошие, поэтому есть очень большая вероятность того, что объект будет введен в эксплуатацию досрочно. Срок окончания работ, указанный в контракте, 1 ноября 2026 года, но, по словам подрядчика, все работы на Привокзальной площади могут быть закончены в начале осени, - прокомментировал ход ремонта заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Павел Кондратьев.

Сейчас подрядчик провел работы по устройству ливневой канализации и колодцев, завершается монтаж опор искусственного наружного освещения, идет мощение пешеходных зон брусчаткой и установка бордюрного камня.

Помимо нового асфальтобетонного покрытия в районе железнодорожного вокзала появится пешеходная зона с обустроенными переходами, разворотная площадка для городских автобусов, парковочные карманы для автомобилей с возможностью стоянки. Кроме того, будет организован и отремонтирован въезд на площадь со стороны улицы Колодкина между железнодорожными путями и ТЦ «Карусель» с устройством тротуаров. Об этом сообщает отдел информации и аналитики администрации города.

На Привокзальной площади поменяется схема организации дорожного движения, ориентированная на удобства пешеходов и общественного транспорта.