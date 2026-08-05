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НовостиОбщество5 августа 2026 10:35

Тверские поисковики восстановили редкий ремень бойца СС

Специалисты центра «Подвиг» отреставрировали трофей, найденный в Бельском округе Тверской области
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ремень немецкого кавалериста был восстановлен тверскими специалистами по просьбе московских поисковиков. Фото: НИ ВПЦ Подвиг.

Ремень немецкого кавалериста был восстановлен тверскими специалистами по просьбе московских поисковиков. Фото: НИ ВПЦ Подвиг.

Тверские реставраторы центра «Подвиг» завершили восстановление трофейного ремня времён Великой Отечественной войны по просьбе поисковиков из Москвы. Находка, сделанная в Бельском районе Тверской области, принадлежала рядовому бойцу СС.

Специалисты провели очистку, химическую обработку и заново прошили кожу по оригинальным отверстиям, а также привели в порядок стальную пряжку. Утраченный железный зацеп заменили новым алюминиевым. В процессе работы выяснилось, что ремень укорочен на 50 мм, а крепеж перешит: немецкий солдат сильно похудел в суровых условиях.

После реставрации предмет стал годен даже для носки, не говоря о музейном показе. Сейчас мастера центра «Подвиг» восстанавливают ремень сержантского состава РККА, обнаруженный с останками советского воина, погибшего в боях лета-осени 1942 года.