Тверские поисковики восстановили редкий ремень бойца СС

Ремень немецкого кавалериста был восстановлен тверскими специалистами по просьбе московских поисковиков. Фото: НИ ВПЦ Подвиг.

Тверские реставраторы центра «Подвиг» завершили восстановление трофейного ремня времён Великой Отечественной войны по просьбе поисковиков из Москвы. Находка, сделанная в Бельском районе Тверской области, принадлежала рядовому бойцу СС.

Специалисты провели очистку, химическую обработку и заново прошили кожу по оригинальным отверстиям, а также привели в порядок стальную пряжку. Утраченный железный зацеп заменили новым алюминиевым. В процессе работы выяснилось, что ремень укорочен на 50 мм, а крепеж перешит: немецкий солдат сильно похудел в суровых условиях.

После реставрации предмет стал годен даже для носки, не говоря о музейном показе. Сейчас мастера центра «Подвиг» восстанавливают ремень сержантского состава РККА, обнаруженный с останками советского воина, погибшего в боях лета-осени 1942 года.