Виталий Королев отметил заслуги школьников из Тверской области на федеральном конкурсе

Тверские школьницы-победительницы. Фото: предоставлено ПТО

Две школьницы из Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» Движения Первых. Наших школьниц и других финалистов конкурса в Красноярске поздравлял Президент России Владимир Владимирович Путин.

Эту победу в своем MAX-канале отметил Виталий Королев, поздравивший девочек. Особой похвалы заслужили Мария Сальникова из Твери и Дарья Болдина из Пеновского округа.

«Конкуренция была серьёзной: финал объединил более 800 школьников 5–7 классов из разных регионов России и старшеклассников из других стран. Хочу отметить и наших ребят-финалистов Артёма Баженова из Лихославльского округа и Алексея Кирсанова из Твери. Они тоже проделали огромную работу, и уверен, что их победы ещё впереди! А Машу и Дашу поздравляю с заслуженной наградой за упорство, труд и тягу к новым знаниям», - написал руководитель области.

В августе победительницы получат шанс увидеть нашу великую страну, глубже познакомиться с её культурным и историческим наследием. Они отправятся в «Путешествие мечты» – двухнедельную поездку от Москвы до Владивостока.

«Нужно как можно чаще делиться историями успехов наших юных жителей. Это прекрасный пример для всех школьников региона. У тверских ребят огромный потенциал, и в следующем сезоне «Большой перемены» мы точно услышим новые имена!», - считает Виталий Королев.