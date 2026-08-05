Выезжавший из автосалона водитель сбил девушку на переходе в Твери

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №3 по улице Индустриальной. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Во вторник, 4 августа, в Твери на улице Индустриальной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По информации Управления Госавтоинспекции по Тверской области, около дома №3 44-летний водитель автомобиля «Хёндэ», выезжая с территории автосалона, не заметил 27-летнюю женщину.

В этот момент она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда молодая женщина получила различные травмы. На скорой помощи пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение города Твери для оказания помощи.