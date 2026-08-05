Тверичанин испортил бывшей подруге «Порше» на 200 тысяч из-за спора о ребенке

Мужчина причинил бывшей подруге ущерб на 201 тысячу рублей. Фото: МВД Тверской области.

Полицейские Калининского округа возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина решил отомстить своей 32-летней бывшей сожительнице, которая, по его мнению, препятствовала его общению с совместным ребенком.

Поздним вечером во дворе дачного дома в одном из СНТ подозреваемый повредил колеса на принадлежащем женщине автомобиле «Порше-Панамера». Владелица иномарки обратилась с заявлением в полицию, оценив причиненный ущерб в 201 тысячу рублей.

В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Мужчина полностью признал свою вину и на время следствия отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.