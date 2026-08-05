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НовостиОбщество5 августа 2026 8:25

Старый рецидивист из Кесовой Горы украл у соседа 12 кур ради выпивки

Полиция Кесовой Горы возбудила дело против 60-летнего рецидивиста за кражу кур
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Горе-вор так спрессовал птиц в мешок, из-за чего половина несушек задохнулась до продажи. Фото: МВД Тверской области.

Горе-вор так спрессовал птиц в мешок, из-за чего половина несушек задохнулась до продажи. Фото: МВД Тверской области.

Попытка быстро заработать на спиртное обернулась новым уголовным сроком для 60-летнего рецидивиста из Кесовой Горы. Заметив незапертую хозпостройку на участке соседа, мужчина решил похитить домашнюю птицу. Набив полный мешок 12 несушками, злоумышленник отправился на поиски покупателей.

Из-за нехватки воздуха во время длительных поисков шестеро пернатых погибли прямо в мешке. Оставшуюся половину птиц вор умудрился продать местной жительнице, разводящей кур, за 3000 рублей. Потерпевший сосед несколько дней пытался сам найти пропажу, после чего оценил ущерб в 8400 рублей и вызвал полицию.

Сотрудники угрозыска быстро вычислили подозреваемого. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, мужчина дает показания.