Сотрудницу пункта выдачи в Бельском округе поймали на подмене заказов

Подмена товаров на складе маркетплейса была выявлена в ходе плановой инвентаризации. Фото: МВД Тверской области.

Бельские полицейские раскрыли схему мошенничества с заказами на популярном маркетплейсе. В поле зрения правоохранителей попала 52-летняя местная жительница, которая неофициально трудилась в пункте выдачи заказов. В течение нескольких месяцев женщина оформляла покупки на свое имя: заказывала солнцезащитные очки, две футболки, пижаму и мужской тактический костюм.

При поступлении посылок в свой ПВЗ она забирала вещи себе, а вместо них укладывала в упаковку старые предметы и оформляла официальный возврат. Общая сумма утаенного товара составила около 5 тысяч рублей. Схема вскрылась во время инвентаризации на складе. Владелец пункта выдачи обратился с заявлением в Бельское отделение полиции.

Задержанная дала признательные показания, сейчас она находится под обязательством о явке. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), женщине грозит до двух лет колонии.