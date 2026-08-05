Житель Твери с канистрой бензина пытался напугать бывшую возлюбленную

Конфликт закончился вмешательством патрульных полицейских. Фото: МВД Тверской области.

Ссора во время бытового застолья едва не привела к трагедии в Твери. В гости к 42-летней жительнице улицы Кирьянова, выпивавшей с подругой, пришел ее 39-летний бывший сожитель. В процессе общения между экс-возлюбленными произошел скандал.

Для придания веса своим угрозам нетрезвый мужчина взял канистру с горючим и принялся поливать участок, крыльцо дома и стоявшие во дворе велосипеды. Потерпевшая всерьез испугалась за свою жизнь и вызвала полицейских. Патрульные ППС успели задержать агрессивного тверичанина на месте ЧП.

В полиции задержанный оправдывался тем, что был очень пьян и просто хотел напугать бывшую подругу. Сейчас он находится под стражей в специальном помещении для задержанных. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье о угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).