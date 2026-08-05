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НовостиОбщество5 августа 2026 6:31

Тверские осужденные вышли в финал всероссийского Дельфийского чемпионата

Творческие работы женщин из колонии ИК-5 и аэрография участника из ИК-10 представит регион в финале
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Осужденные из Вышнего Волочка создали платья и прически для Дельфийских игр. Фото: УФСИН Тверской области.

Осужденные из Вышнего Волочка создали платья и прически для Дельфийских игр. Фото: УФСИН Тверской области.

Управление ФСИН России по Тверской области отчиталось о завершении регионального этапа Дельфийского чемпионата среди лиц, отбывающих наказание. В творческом состязании, поддерживаемом Национальным Дельфийским советом России, приняли участие представители всех исправительных колоний области.

По результатам отбора наибольшее число финальных заявок сформировали участницы из женской ИК-5 города Вышнего Волочка. Они победили в номинациях «Дизайн одежды», «Парикмахерское искусство» и «Художественное чтение» с чтением произведения «Бородино».

В номинации изобразительного искусства лучшей признана аэрография осужденного из ИК-10. Все отобранные материалы направлены в Центральный аппарат ФСИН для участия в общероссийском финале, итоги которого будут подведены в конце 2026 года.