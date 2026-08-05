МЧС Тверской области за сутки потушило шесть пожаров и помогло в ДТП

Центр управления в кризисных ситуациях представил данные о работе спасателей в регионе на утро 5 августа. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало сводку происшествий в регионе по состоянию на 6:00 5 августа. За сутки дежурные расчеты зафиксировали и ликвидировали шесть техногенных пожаров.

Возгорания произошли по адресам: Кашинский МО, деревня Маслятка; пгт. Кувшиново, улица Профессора Старикова; Нелидово, улица Горького; Тверь, улица Гусева. Также потушено два очага загорания мусора. Спасатели привлекались к ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия.

Специалисты ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в круглосуточном режиме ведут мониторинг погоды, контролируют состояние водных объектов и прохождение туристических групп на территории Верхневолжья.