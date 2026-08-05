Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2026 6:00

МЧС Тверской области за сутки потушило шесть пожаров и помогло в ДТП

Пожарно-спасательные подразделения Тверской области ликвидировали 6 очагов возгораний за сутки
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Центр управления в кризисных ситуациях представил данные о работе спасателей в регионе на утро 5 августа. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях представил данные о работе спасателей в регионе на утро 5 августа. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало сводку происшествий в регионе по состоянию на 6:00 5 августа. За сутки дежурные расчеты зафиксировали и ликвидировали шесть техногенных пожаров.

Возгорания произошли по адресам: Кашинский МО, деревня Маслятка; пгт. Кувшиново, улица Профессора Старикова; Нелидово, улица Горького; Тверь, улица Гусева. Также потушено два очага загорания мусора. Спасатели привлекались к ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия.

Специалисты ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в круглосуточном режиме ведут мониторинг погоды, контролируют состояние водных объектов и прохождение туристических групп на территории Верхневолжья.