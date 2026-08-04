Виталий Королев и гендиректор "Россетей" обсудили подготовку электросетей к зиме

Глава Тверского региона Виталий Королев встретился с гендиректором холдинга "Россети" Андреем Рюминым. Фото: ПТО.

Во вторник 4 августа глава Тверского региона Виталий Королев встретился с гендиректором холдинга "Россети" Андреем Рюминым. В 2026 году электросетевая компания планирует вложить в систему электроснабжения Верхневолжья порядка 13 млрд рублей. Из них 8,8 млрд направят на распределительные сети, которые питают жилые дома, а также больницы, школы и предприятия.

"Разговор получился предметным и касался того, что напрямую влияет на жизнь каждого человека, – надёжности электроснабжения", - сообщил позже Виталий Королев в своём канале в мессенджере "Макс".

На встрече руководитель региона и Андрей Рюмин обсудили в частности подготовку к зимнему периоду 2026-2027. Виталий Королев обозначил, что все работы не выбиваются из графика, и в нынешнюю ремонтную кампанию предстоит вложить более одного миллиарда рублей.

Андрей Рюмин в свою очередь сообщил, что электросетевой холдинг нацелена на присоединение к сетям новых жилых домов, а также аграрных комплексов и промышленных площадок, объектов туристической индустрии.

Виталий Королев также поделился с подписчиками мнением относительно подписания нового соглашения между Тверской областью и "Россетями".

"Документ должен стать базой нашего сотрудничества на ближайшие восемь лет. Это серьёзный горизонт планирования, который позволит и впредь системно вести работу по повышению надёжности электросетевого комплекса", - считает руководитель региона.