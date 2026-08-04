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НовостиОбщество4 августа 2026 18:46

В Твери хозяева комнаты в общежитии избили и ограбили гостя из Удомли

Пара собутыльников отобрала у мужчины банковскую карту с деньгами, пока он гостил на проспекте Чайковского в Твери
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Подозреваемые в совершении группового грабежа помещены в изолятор временного содержания.

Подозреваемые в совершении группового грабежа помещены в изолятор временного содержания.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Твери раскрыли ограбление 36-летнего жителя Удомельского округа, совершенное в комнате общежития на проспекте Чайковского. Мужчина распивал спиртное в компании малознакомых людей, однако в разгар застолья хозяева избили гостя и силой отобрали у него банковскую карту. С нее злоумышленники обналичили и потратили все сбережения — около 11 тысяч рублей, после чего выбросили карту.

Потерпевший обратился в полицию только на третий день, пояснив, что все это время приходил в себя после инцидента. Оперативники задержали подозреваемых — 41-летнего мужчину и 36-летнюю женщину, они сознались в содеянном и сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

Также полицейские разыскали 33-летнего приятеля задержанных, который ушел в разгар вечеринки: его проверяют на причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).