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НовостиОбщество4 августа 2026 18:01

Автомобилист из Удомли наказал рублем обругавшего его на дороге водителя

Житель Тверской области доказал через прокуратуру, что за хамство за рулем приходится платить
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Конфликта произошел на дороге в мае 2026 года.

Конфликта произошел на дороге в мае 2026 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Недопонимание между водителями на улицах Удомли привело к финансовому наказанию для одного из них. В мае 2026 года в частном секторе города не поделили дорогу легковой автомобиль и микроавтобус. Вместо спокойного решения вопроса водитель микроавтобуса перешел на личные оскорбления, обругав второго участника движения. Потерпевший проявил принципиальность и написал заявление в Удомельскую межрайонную прокуратуру. Прокуроры провели проверку и усмотрели в действиях маршрутчика состав правонарушения. Было возбуждено административное дело по статье 5.61 КоАП РФ. В итоге за несдержанность нарушителю придется заплатить в бюджет государства 3 тысячи рублей.