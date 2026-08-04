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НовостиОбщество4 августа 2026 17:15

Гулявший по поезду петербуржец вскрыл витрину и украл сувенирные часы в Бологом

Оперативники вычислили по камерам и задержали безработного петербуржца, который вскрыл витрину вагоне поезда "Санкт-Петербург - Москва"
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Внезапный преступный умысел привел парня под уголовную статью.

Внезапный преступный умысел привел парня под уголовную статью.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В линейный отдел МВД России на железнодорожной станции Бологое Тверской области обратились представители перевозчика с заявлением о краже. Из витрины с сувенирами, расположенной в малом коридоре шестого вагона пассажирского поезда Санкт-Петербург — Москва, пропали наручные часы.

Изучив записи камер видеонаблюдения, транспортные полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный житель Санкт-Петербурга 2005 года рождения. Молодого человека задержали в Московском регионе. Подозреваемый сознался в содеянном, написал явку с повинной и вернул похищенное имущество.

Пассажир пояснил, что во время прогулки по поезду заметил витрину и решил вскрыть ее подручными средствами. Следователи транспортной полиции Бологого возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в хранилище). Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.