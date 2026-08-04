Гулявший по поезду петербуржец вскрыл витрину и украл сувенирные часы в Бологом

Внезапный преступный умысел привел парня под уголовную статью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В линейный отдел МВД России на железнодорожной станции Бологое Тверской области обратились представители перевозчика с заявлением о краже. Из витрины с сувенирами, расположенной в малом коридоре шестого вагона пассажирского поезда Санкт-Петербург — Москва, пропали наручные часы.

Изучив записи камер видеонаблюдения, транспортные полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный житель Санкт-Петербурга 2005 года рождения. Молодого человека задержали в Московском регионе. Подозреваемый сознался в содеянном, написал явку с повинной и вернул похищенное имущество.

Пассажир пояснил, что во время прогулки по поезду заметил витрину и решил вскрыть ее подручными средствами. Следователи транспортной полиции Бологого возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в хранилище). Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.