Тверские росгвардейцы изъяли 52 единицы оружия у нарушителей за две недели

Инспекторы провели плановые проверки условий хранения оружия у жителей региона. Фото: Росгвардия Тверской области.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской области подвели итоги проверок за последние две недели. За этот период инспекторы провели порядка 440 проверок соблюдения правил хранения и ношения оружия среди местных жителей.

По результатам рейдов росгвардейцы выявили 53 административных правонарушения, что привело к изъятию 52 единиц гражданского оружия. Параллельно ведомство вело прием граждан и юридических лиц: за две недели поступило 1100 заявлений на госуслуги, по итогам рассмотрения которых выдано более 940 лицензий и разрешений.

Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости продлевать документы вовремя: обращаться в подразделения ЦЛРР по месту жительства для перерегистрации нужно строго за 30 суток до истечения срока действия текущего разрешения.