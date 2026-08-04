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НовостиОбщество4 августа 2026 16:28

Тверские росгвардейцы изъяли 52 единицы оружия у нарушителей за две недели

Сотрудники лицензионно-разрешительного центра провели сотни проверок владельцев гражданского оружия
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Инспекторы провели плановые проверки условий хранения оружия у жителей региона. Фото: Росгвардия Тверской области.

Инспекторы провели плановые проверки условий хранения оружия у жителей региона. Фото: Росгвардия Тверской области.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской области подвели итоги проверок за последние две недели. За этот период инспекторы провели порядка 440 проверок соблюдения правил хранения и ношения оружия среди местных жителей.

По результатам рейдов росгвардейцы выявили 53 административных правонарушения, что привело к изъятию 52 единиц гражданского оружия. Параллельно ведомство вело прием граждан и юридических лиц: за две недели поступило 1100 заявлений на госуслуги, по итогам рассмотрения которых выдано более 940 лицензий и разрешений.

Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости продлевать документы вовремя: обращаться в подразделения ЦЛРР по месту жительства для перерегистрации нужно строго за 30 суток до истечения срока действия текущего разрешения.