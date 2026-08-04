Владимир Васильев проконтролировал ремонт дорог и колледжа в Вышнем Волочке

Депутат Госдумы встретился с жителями Вышневолоцкого округа, спортсменами и представителями предприятий. Фото: Пресс-служба фракции "Единая Россия" в Государственной Думе.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев посетил с рабочим визитом Вышний Волочёк. Парламентарий проверил состояние грунтовой дороги на улице Культуры, по которой проходит маршрут школьного автобуса. По просьбам местных жителей принято решение оказать помощь в грейдировании и подсыпке проезжей части. Также Васильев посетил сквер имени Венецианова, благоустроенный по федеральной программе «Комфортная городская среда», где пообщался с жителями.

Кроме того, депутат провел встречу с пенсионерами — участниками проекта «Доступное зрение», который курирует в области с 2022 года. За время его работы новые очки получили более 2,5 тысяч одиноких пожилых людей, а в текущем году обследование прошли уже 250 ветеранов. Особое внимание депутат уделил капремонту Вышневолоцкого колледжа — крупнейшего среднего профессионального образовательного учреждения Тверской области, где учатся около 1200 студентов.

Здесь готовят мастеров по обслуживанию систем ЖКХ, операторов оборудования на швейных производствах, технологов текстильных изделий, сварщиков и кондитеров. В рамках эксперимента по упрощенному поступлению здесь создано 25 бюджетных мест по деревообработке для местного деревообрабатывающего предприятия. Васильев подчеркнул, что новая кадровая политика удержит специалистов от переезда в Москву и Санкт-Петербург.

На базе колледжа прошла встреча с представителями национальной культурной автономии цыган, где обсудили обучение их детей на сварщиков, металлистов и электриков. Также в рамках поездки Васильев пообщался с коллективом градообразующего Вышневолоцкого леспромхоза и тренерами СШОР по гребле, поздравив их с победами учеников. Для улучшения материально-технической базы школы силами неравнодушных граждан соорудят тренировочный плот и закупят тренажеры для зала.