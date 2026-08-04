Тверской перинатальный центр за 16 лет работы принял свыше 51 тысячи родов

За 16 лет врачи выходили 466 младенцев с экстремально низким весом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тверской областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной отмечает свой 16-й день рождения. За годы работы в его стенах появилось на свет более 51 тысячи детей. Статистика учреждения показывает значительные успехи: младенческая смертность в регионе сократилась более чем в два раза, а материнская смертность к 2025 году была сведена к нулю.

В последние годы специалисты центра ежегодно принимают свыше 4 тысяч родов, что составляет около 55% от их общего числа в Тверской области. Кроме того, тверским врачам удалось выходить 466 младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов до одного килограмма.

Как сообщила главный врач ОКПЦ Екатерина Косарская, сегодня в 20 отделениях центра круглосуточно трудятся около 108 врачей и более 250 сотрудников среднего медперсонала. В планах медицинского учреждения — дальнейшее обновление оборудования, внедрение новых технологий и развитие системы наставничества для молодых специалистов.