В тверских лесах дикие звери предпочитают «человеческие» дороги

Папа-лось. Фото: скрин видео заповедника.

Жители деревни Хмелевка установили фотоловушки прямо на лесной дороге и увидели целый зоопарк.

Деревня Хмелевка находится в охранной зоне Центрально-Лесного заповедника с его восточной стороны. То, что потом увидели на камерах, подтвердило догадки ученых: дикие звери предпочитают ходить по «человеческим» грунтовым дорогам. Подробности сообщили эксперты Центрально-Лесного заповедника: «В самом деле, зачем царапать шкурку о заросли, когда есть такой удобный, раскатанный и регулярно расчищаемый проход?»

На кадрах видно, как среди бела дня не спешной походкой по дороге следуют лоси и медведи всех размеров, косули, кабаны, со всем семейством. Вот проскакал одинокий заяц, немного погодя, озираясь, пробирается тощая лиса. Это дорога от Бойца до уже не существующей сейчас деревни Падоры и Хмелевки. Сейчас от Падор остались лишь воспоминания и экотропа заповедника.

Надо сказать, что в свободное от животных время здесь ходят и ездят еще и люди – местные жители, а также работники ООПТ. Главное, не встретиться. На этой дороге в нескольких ключевых точках установлены фотоловушки. И они срабатывают.

По дороге на Ясновицы установлено ещё 4 фотоловушки. Здесь тоже камеры фиксируют мамочку-кабаниху, косулю, медведя.