Семьи Тверской области снимут фильмы о своих детских садах

Для участия в конкурсе родителям предлагают запечатлеть на видео яркие моменты из жизни дошкольников. Фото: ПТО.

Министерство образования Тверской области предлагает родителям проявить креативность и рассказать всей области о дошкольных учреждениях, куда ходят их дети. Семьи региона приглашают побороться за победу в конкурсе «Наш любимый детский сад».

Для участия родительским комитетам, мамам и папам нужно создать оригинальный короткометражный фильм (длительностью до 5 минут) об атмосфере, буднях или утренниках в детском саду. По условиям конкурса, ролик должен быть уникальным и созданным специально для проекта.

Работы принимаются до 20 сентября Тверским областным институтом усовершенствования учителей на электронную почту toiuua@yandex.ru. Пятерых победителей, чьи видеоролики соберут больше всего лайков в группе института в «ВК», отметят почетными дипломами.