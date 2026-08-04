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НовостиОбщество4 августа 2026 13:42

Семьи Тверской области снимут фильмы о своих детских садах

Министерство образования Тверской области объявило творческий конкурс для родителей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Для участия в конкурсе родителям предлагают запечатлеть на видео яркие моменты из жизни дошкольников.

Для участия в конкурсе родителям предлагают запечатлеть на видео яркие моменты из жизни дошкольников.

Фото: ПТО.

Министерство образования Тверской области предлагает родителям проявить креативность и рассказать всей области о дошкольных учреждениях, куда ходят их дети. Семьи региона приглашают побороться за победу в конкурсе «Наш любимый детский сад».

Для участия родительским комитетам, мамам и папам нужно создать оригинальный короткометражный фильм (длительностью до 5 минут) об атмосфере, буднях или утренниках в детском саду. По условиям конкурса, ролик должен быть уникальным и созданным специально для проекта.

Работы принимаются до 20 сентября Тверским областным институтом усовершенствования учителей на электронную почту toiuua@yandex.ru. Пятерых победителей, чьи видеоролики соберут больше всего лайков в группе института в «ВК», отметят почетными дипломами.