Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 13:18

Подмосковную компанию оштрафовали за запущенные земли в Торжокском округе

Фирма «Постулат» заплатит 50 тысяч рублей за то, что 155 гектаров пашни в Верхневолжье заросли ольхой и березой
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Инспекторы зафиксировали полное отсутствие сельскохозяйственной деятельности на заброшенных полях. Фото: Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям.

Инспекторы зафиксировали полное отсутствие сельскохозяйственной деятельности на заброшенных полях. Фото: Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям.

Бесхозяйственное отношение к земле обернулось штрафом для собственника 10 участков в Торжокском округе Тверской области. Компания ООО «Постулат» владеет 155 гектарами пашни вблизи деревни Большая Песочня, но земля не обрабатывается и зарастает березами, ольхой, хвощом и ежовником.

В октябре 2025 года Тверской Россельхознадзор выдал фирме предписание устранить нарушения, однако апрельская инспекция зафиксировала нулевой результат. Материалы дела о невыполнении законных требований ведомства были направлены в мировой суд Московской области.

Судья признал юрлицо виновным по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Суд пошел навстречу нарушителю, снизив штраф наполовину, так как компания ранее не привлекалась к административной ответственности, а полная сумма могла чрезмерно ухудшить ее материальное положение.