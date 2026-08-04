Подмосковную компанию оштрафовали за запущенные земли в Торжокском округе

Инспекторы зафиксировали полное отсутствие сельскохозяйственной деятельности на заброшенных полях. Фото: Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям.

Бесхозяйственное отношение к земле обернулось штрафом для собственника 10 участков в Торжокском округе Тверской области. Компания ООО «Постулат» владеет 155 гектарами пашни вблизи деревни Большая Песочня, но земля не обрабатывается и зарастает березами, ольхой, хвощом и ежовником.

В октябре 2025 года Тверской Россельхознадзор выдал фирме предписание устранить нарушения, однако апрельская инспекция зафиксировала нулевой результат. Материалы дела о невыполнении законных требований ведомства были направлены в мировой суд Московской области.

Судья признал юрлицо виновным по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Суд пошел навстречу нарушителю, снизив штраф наполовину, так как компания ранее не привлекалась к административной ответственности, а полная сумма могла чрезмерно ухудшить ее материальное положение.