В Твери пройдет съезд региональных литературных объединений

Мероприятие запланировано на 3 октября. Фото: https://literatver.bitrix24site.ru

В Твери пройдет первый региональный съезд литературных объединений. Он намечен на 3 октября. Объявлено о регистрации участников.

Это событие в культурной жизни Тверской области призвано собрать под одной крышей представителей творческих союзов, независимых литературных групп и объединений. Также съезд будет интересен людям пишущим, но не относящим себя ни к одному литературному объединению.

Инициатива проведения съезда вызвана желанием объединить усилия литературного сообщества области, что поспособствует развитию региональной литературы.

Во время работы съезда литераторам предлагается обсудить такие вопросы, как взаимодействие тверских литературных объединений между собой; поддержка молодых авторов (выяснить, существует ли она вообще в современном литературном пространстве Тверской области?); сохранение культурного наследия Тверского края, включая изучение и популяризацию творчества местных писателей прошлых поколений.

Речь пойдет также и об издательской инфраструктуре, о взаимодействии литературы с образовательными учреждениями, библиотеками, музеями.

На съезде будут работать три секции: прозы (ведущий Александр Старков-Борковский); поэзии (ведущая Любовь Старшинова); литературной критики (ведущий Александр Бойников) .

Председатель оргкомитета съезда Ольга Кислякова - директор одного из тверских издательств, учредитель и шеф-редактор «Тверского литературного альманаха». Соучредитель и издатель «Тверского краеведческого альманаха». Историк, краевед, организатор литературных, концертных и просветительских проектов.

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно на сайте съезда