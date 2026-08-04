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НовостиОбщество4 августа 2026 12:38

В Твери свиные хвосты и уши успешно прошли проверку на безопасность для Вьетнама

Специалисты Россельхознадзора в Твери гарантировали высокое качество партии субпродуктов весом 28 тонн
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Лабораторный контроль подтвердил соответствие мяса стандартам Вьетнама. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Лабораторный контроль подтвердил соответствие мяса стандартам Вьетнама. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Тверские производители продолжают укреплять позиции на азиатском рынке: очередная партия свиноводческой продукции Верхневолжья успешно преодолела строгий лабораторный контроль перед отправкой во Вьетнам. Экспертизу проводили сотрудники Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Партию субпродуктов общим весом 28 тонн проверили по ключевым показателям безопасности, проведя свыше 30 сложных тестов. Эксперты исключили наличие в мясе вируса АЧС, сальмонелл, стафилококков, клостридий и других опасных микроорганизмов. Протоколы испытаний подтвердили безупречное качество продукции, что позволяет в ближайшее время экспортировать во Вьетнам 2,4 тонны хвостов, 3,7 тонны ушей и 21,9 тонны свиных ног.

Всего за текущий год тверские специалисты провели свыше двух тысяч аналогичных исследований экспортного мяса, гарантируя безопасность российских продуктов питания за рубежом.