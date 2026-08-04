В Тверской области ушла в почетную отставку судья Наталья Шульга

Наталья Евгеньевна завершила работу в судебных органах региона после 16 лет судейской практики. Фото: vk.ru/Судебная система Тверской области.

В Пролетарском районном суде Твери состоялось торжественное собрание, посвященное выходу в почетную отставку судьи Натальи Евгеньевны Шульги. Решение было принято Квалификационной коллегией судей Тверской области на основании закона о статусе судей, отставка вступила в силу 1 августа 2026 года.

Наталья Шульга посвятила юридической профессии 25 лет жизни, из которых более 16 лет проработала в должности судьи. Свою карьеру в регионе она начала в 2002 году секретарем судебного заседания в Калининском районном суде, затем работала там помощником судьи.

Указом Президента РФ в 2009 году была назначена судьей Западнодвинского районного суда Тверской области, а с декабря 2011 года отправляла правосудие в Пролетарском районном суде Твери. Врио председателя суда А.Т. Заруцкий и коллеги поблагодарили обладательницу предельного пятого квалификационного класса за добросовестную и безупречную работу.