В Калязине пройдет пятый этап многодневной велогонки «Россия»

Одна из улиц в Калязине. Фото: Юлия КРУТОВА.

8 августа Калязин примет пятый этап многодневной велогонки «Россия». Она впервые проходит по городам национального туристического маршрута «Золотое кольцо», в том числе повезло нашему небольшому городу.

Велогонка «Россия» – всероссийский спортивный проект, поддержанный главой страны.

«По мнению главы Тверской области Виталия Королева, включение городов Верхневолжья в маршрут создает новые возможности для развития региона – туристической отрасли, комфортной инфраструктуры. На сегодняшний день частью «Золотого кольца России» стали Калязин, Кашин и Тверь», - сообщила пресс-служба областного правительства.

Старт пятого этапа многодневной велогонки «Россия» в Калязине состоится в 10 часов 30 минут. Подробности и регистрация на мероприятие доступны по ссылке https://велогонка.рф/.

Вместе с велогонкой в городе пройдет велофестиваль и экскурсионный забег. Также запланирован гастрофестиваль.