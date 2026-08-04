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НовостиОбщество4 августа 2026 11:07

Россельхознадзор Тверской области предостерег грибников от сбора грибов у дорог

Тверские инспекторы объяснили, почему даже съедобные грибы могут стать смертельно опасными для здоровья
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство представило новые требования к реализации лесной продукции и правила экологической безопасности.

Ведомство представило новые требования к реализации лесной продукции и правила экологической безопасности.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением пика грибного сезона Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям обратился к жителям Верхневолжья с предупреждением. Из-за своей структуры грибы действуют как губка, активно впитывая из почвы и воздуха соли тяжелых металлов (кадмий, свинец), пестициды и радионуклиды.

Именно поэтому ведомство категорически запрещает собирать грибы у автомобильных трасс, железных дорог, рядом со свалками, фабриками, в городских скверах и на обработанных ядохимикатами участках. При сборе для личных нужд граждан просят не уничтожать грибницы, обходить стороной краснокнижные виды и тщательно проверять каждый гриб во избежание смертельного отравления.

Кроме того, Россельхознадзор напомнил о введении с сентября 2026 года обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы на гельминты, запах и внешний вид для всех грибов и ягод, продаваемых на ярмарках Тверской области.