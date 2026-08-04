Призывник из Конакова проиграл суд против областного военкомата из-за зрения

Диагноз призывника на категорию годности «В» не подтвердился в ходе повторного медицинского освидетельствования. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Попытка жителя Конаковского муниципального округа Тверской области доказать в суде негодность к военной службе из-за зрения закончилась отказом. Ранее призывная комиссия Конаковского муниципального округа освободила его от призыва, однако Призывная комиссия Тверской области это решение отменила.

Не согласившись с этим, молодой человек подал иск к областной комиссии и региональному Военному комиссариату, требуя присвоить ему категорию «В» и отправить на дополнительное медицинское обследование. Конаковский городской суд изучил медицинские документы, в том числе результаты контрольного освидетельствования, и установил, что диагноз не подтвердился.

Заболевание призывника подпадает под пункт «г» статьи 34 Расписания болезней (постановление Правительства РФ № 565) и соответствует категории «Б-3» — годен с незначительными ограничениями. Суд отклонил иск призывника в полном объеме, включая компенсацию судебных расходов. Решение суда не вступило в законную силу.