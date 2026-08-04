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НовостиОбщество4 августа 2026 9:39

В Твери компанию оштрафовали за сокрытие факта найма бывшего сотрудника УФСИН

Фирма из Твери заплатит 50 тысяч рублей за нарушение требований антикоррупционного законодательства
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Компания по решению прокурора оштрафована. Фото: Прокуратура Тверской области.

Компания по решению прокурора оштрафована. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Пролетарского района города Твери выявила нарушение закона о противодействии коррупции в коммерческой организации. Установлено, что компания ООО «Резерв-Плюс» приняла на работу бывшего сотрудника УФСИН России по Тверской области.

Согласно требованиям федерального законодательства, новый работодатель был обязан в течение 10 дней направить официальное уведомление по последнему месту службы принятого госслужащего. Однако это требование выполнено не было.

Прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения компания признана виновной, ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.