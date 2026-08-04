Школу №20 в Твери модернизируют, но сохранят исторический облик

Рабочая поездка на стройку. Фото: Артем Денисов.

Рабочая комиссия побывала на стройке школы №20 в Твери. Капремонт и модернизация учебного заведения проводится по федеральному проекту «Новая школа». Ход работ обсудили на расширенном выездном заседании, в котором приняла участие координатор партийного проекта «Новая школа» заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Обсуждение шло с участием представителей департамента образования администрации Твери, педагогами, учениками и их родителями.

Алена Аршинова напомнила, что капитальный ремонт образовательных учреждений сегодня идёт по всей стране – это масштабная программа, которая охватывает десятки регионов:

- В Твери сейчас в активной фазе ремонт школы № 20. Это здание послевоенной постройки. Что накладывает дополнительные требования к организации работ. Задача – выполнить всё быстро без ущерба для качества. На каждом подобном объекте работает штаб, куда входят представители подрядчика, администрации, школы и родительской общественности. Это позволяет оперативно реагировать на все изменения и держать каждый этап работ под контролем, – отметила Алена Аршинова.

Сейчас на объекте выполнена отмостка здания, ведутся работы по замене кровли, устройству утепленного вентилируемого фасада, установке оконных блоков, отбивке цоколя. Демонтируется старая линия уличного освещения. Фасад выполнят в светлых тонах, он будет соответствовать историческому облику здания. Кроме того, в рамках проекта предусмотрен ремонт двух этажей, систем отопления, вентиляции, автоматической пожарной сигнализации, канализации и электроснабжения.

– Все основные этапы работ мы обсуждаем вместе с учениками, учителями, педагогами. Тщательно подходим к выбору материалов и цветовых решений, чтобы после ремонта здание осталось узнаваемым, сохранило свой исторический облик, но при этом стало современным и комфортным, – сказала начальник департамента образования администрации Твери Наталья Жуковская.

На заседании штаба определили ключевые направления развития. Учебное заведение сильно патриотическим воспитанием и туристическим образованием. Более 30 лет в этом здании базируется гордость школы - образцовый детский фольклорный ансамбль «Ладушки» – важная часть школьной истории.

- Мы стремимся сохранить эту уникальную атмосферу: всё, что будет внутри, должно сочетать современные решения и наши исторические традиции. Прогресс невозможен без опоры на корни, поэтому приложим максимум усилий, чтобы сохранить историческое наследие школы, – рассказала ее директор Наталия Белова.

На время проведения ремонта ученики начальной школы продолжат обучение в основном здании. Работы по капитальному ремонту будут проходить до следующего лета. Планируется открыть ее 1 сентября 2027 года.

Сейчас в Твери по федеральному проекту «Новая школа» завершаются работы по модернизации школы № 16 и детского сада № 160, начался капремонт в школе №39. В предыдущие годы были отремонтированы школы №15, начальная школа и основное здание школы № 17 и Центра образования № 49.