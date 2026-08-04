Малый и средний бизнес в Тверской области получил 1,3 млрд рублей господдержки

Региональный фонд содействия предпринимательству обеспечивает бизнесу Тверской области доступ к льготным ресурсам. Фото: ПТО.

За первое полугодие 2026 года малый и средний бизнес Тверской области получил государственную поддержку на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Финансирование включает льготные микрозаймы и коммерческие кредиты, оформленные с поручительством Национальной гарантийной системы.

Важную роль господдержки в экономическом росте региона отмечал глава Тверской области Виталий Королев в своем отчете в Законодательном Собрании по итогам 2025 года. Основным проводником помощи выступает региональный Фонд содействия предпринимательству, работающий на базе центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

С начала года фонд выдал бизнесу 168 займов на 424,9 млн рублей и 52 поручительства на 428,1 млн рублей, что помогло компаниям привлечь 883,9 млн рублей банковских кредитов. Активнее всего поддержкой пользовались строители, аграрии и промышленники из Твери, Конаковского и Калининского округов. Информацию о программах фонда можно узнать на сайте fondtver.ru, по телефону 8 (4822) 78-78-58 или в офисе центра на проспекте Победы, 14.