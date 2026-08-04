Тверские общественники могут бесплатно повысить квалификацию по юридическим вопросам

Проект продвигает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Фото: администрация города Твери

Осенью активистам территориального общественного самоуправления предлагают повысить квалификацию в юридических вопросах по программе повышения квалификации «Правовые и организационные основы вовлечения граждан в решение социально-экономических и общественных вопросов на местах».

Этот проект продвигает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) совместно с Общероссийской ассамблеей развития территорий и общественного самоуправления (ОАТОС) при поддержке Администрации Президента РФ.

Обучение бесплатное, но необходимо вовремя зарегистрироваться. Обучение будет проходить в формате видеоконференции. Сроки регистрации на курс — с 15 июля по 20 сентября. Период обучения — с 28 сентября по 31 октября.

Как сообщает отдел информации и аналитики, в рамках курса будут рассмотрены следующие вопросы: правовое регулирование деятельности ТОС; организация и проведение общественных мероприятий; работа с населением; методы проектного управления и привлечения ресурсов; цифровая грамотность и современные информационные технологии; организация межличностного общения, медиация и разрешения конфликтов; развитие сообщества активистов на местах.

Зарегистрироваться на курс и получить подробную информацию можно по ссылке

По всем вопросам, связанным с обучением, можно обращаться в Дирекцию ОАТОС. Контактные телефоны: +7 (495) 116-04-05, +7 (916) 788-60-71; электронная почта: edu@oatos.ru.

По итогам основного этапа обучения от каждого региона будет отобрано около 3 лидеров для участия в итоговом практикуме, который состоится в Москве в рамках ежегодного Съезда ВАРМСУ в ноябре 2026 года.