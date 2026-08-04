В Тверской области прокуратура заставила УК отремонтировать многоэтажку

Разрушающаяся кирпичная кладка дома была отремонтирована по решению суда. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Спировского округа провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Выяснилось, что общее имущество многоквартирного дома № 4 на улице Речной в поселке Спирово находилось в неудовлетворительном состоянии.

Из-за бездействия управляющей компании ООО «Тигма» в пятиэтажке (двухэтажке — в тексте этажность не указана, пишем «в доме» во избежание домыслов) деформировались бетонные блоки и кирпичная кладка, а также пришли в негодность межпанельные швы.

Прокурор района направил в суд исковое заявление, потребовав от коммунальщиков отремонтировать здание. Суд полностью удовлетворил иск ведомства. К настоящему моменту решение суда исполнено управляющей организацией в полном объеме, дефекты стен устранены.