Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2026 6:42

МЧС Тверской области за прошедшие сутки ликвидировало один пожар и одно ДТП

Центр управления в кризисных ситуациях представил данные о работе спасателей на утро 4 августа
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Фото: МЧС Тверской области.

Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС по Тверской области выезжали на один техногенный пожар и реагировали на одно дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, пожарные расчеты привлекались к тушению одного случая загорания мусора на территории региона.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях продолжают круглосуточную работу по контролю за обстановкой на водных объектах Тверской области, прохождением зарегистрированных туристических групп и мониторингом погодных условий.

Силы и средства ведомства функционируют в рамках системы антикризисного управления на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.