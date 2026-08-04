МЧС Тверской области за прошедшие сутки ликвидировало один пожар и одно ДТП

Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС по Тверской области выезжали на один техногенный пожар и реагировали на одно дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, пожарные расчеты привлекались к тушению одного случая загорания мусора на территории региона.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях продолжают круглосуточную работу по контролю за обстановкой на водных объектах Тверской области, прохождением зарегистрированных туристических групп и мониторингом погодных условий.

Силы и средства ведомства функционируют в рамках системы антикризисного управления на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.