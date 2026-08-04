В Тверской области более 170 землевладельцев предупредили из-за борщевика

Заросли опасного борщевика Сосновского наносят серьезный ущерб сельхозугодьям Верхневолжья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Управление Россельхознадзора выписало 172 предостережения землевладельцам Тверской области из-за сорняков и борщевика Сосновского. Требования получили 125 граждан, 10 юрлиц, 6 местных администраций и одно госведомство.

В Россельхознадзоре сообщили, что владельцы могут оспорить претензии за 30 дней; из 10 поступивших возражений ни одно не привело к суду. Специалисты провели 454 разъяснительные беседы, 3 профвизита, организовали «горячие линии» и телефонные консультации (включая приложение «Инспектор»).

Особое внимание уделено борьбе с борщевиком. Сельхозпроизводителям разослали инструкции по комплексному уничтожению сорняка агротехническими методами и засевом сидератов. Россельхознадзор констатировал провал областной программы на 2022–2026 годы и потребовал принять новый документ с жестким контролем и финансированием.