Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 6:05

В Тверской области более 170 землевладельцев предупредили из-за борщевика

Россельхознадзор Тверской области активизировал борьбу с опасным сорняком на частных и муниципальных землях
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Заросли опасного борщевика Сосновского наносят серьезный ущерб сельхозугодьям Верхневолжья.

Заросли опасного борщевика Сосновского наносят серьезный ущерб сельхозугодьям Верхневолжья.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Управление Россельхознадзора выписало 172 предостережения землевладельцам Тверской области из-за сорняков и борщевика Сосновского. Требования получили 125 граждан, 10 юрлиц, 6 местных администраций и одно госведомство.

В Россельхознадзоре сообщили, что владельцы могут оспорить претензии за 30 дней; из 10 поступивших возражений ни одно не привело к суду. Специалисты провели 454 разъяснительные беседы, 3 профвизита, организовали «горячие линии» и телефонные консультации (включая приложение «Инспектор»).

Особое внимание уделено борьбе с борщевиком. Сельхозпроизводителям разослали инструкции по комплексному уничтожению сорняка агротехническими методами и засевом сидератов. Россельхознадзор констатировал провал областной программы на 2022–2026 годы и потребовал принять новый документ с жестким контролем и финансированием.