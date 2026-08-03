Виталий Королев рассказал о графике выезда детских врачей в муниципалитеты

В понедельник 3 августа бригада детских врачей провела приём в городе Бологое. Фото: ПТО.

В тверской области стартовали выезды бригад детских врачей в муниципалитеты. Об этом вечером 3 августа сообщил в своём канале в "Макс" глава региона Виталий Королев.

"Во время поездок по муниципалитетам часто получаю от наших жителей вопросы, которые касаются детской медицины. Узкие специалисты такого профиля есть далеко не в каждой районной больнице, а добраться до областного центра часто проблематично. По моему поручению Минздрав региона вопрос проработал, и в муниципалитеты Верхневолжья отправились бригады детских врачей", - рассказал он.

В понедельник 3 августа такая бригада провела приём в городе Бологое. маленькие пациенты смогли посетить педиатра детских хирурга, стоматолога, эндокринолога и других специалистов. все они - врачи тверской горбольницы № 6.

Виталий Королев также огласил график приёма детских врачей в муниципалитетах на ближайшие дни:

6 августа (четверг) - Максатиха и Нелидово;

7 августа (пятница) - Вышний Волочёк, Ржев, Зубцов;

10 августа (понедельник) - Кашин, Жарковский.