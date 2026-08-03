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НовостиЭкономика3 августа 2026 17:05

Представителям МСП Тверской области доступен льготный кредит до 500 млн рублей

Малый и средний бизнес Тверского региона может привлечь до 500 млн рублей по льготной ставке
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Программой кредитования по льготной ставке «ключ плюс 3%» могут воспользоваться представители приоритетных отраслей.

Программой кредитования по льготной ставке «ключ плюс 3%» могут воспользоваться представители приоритетных отраслей.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

От 500 тысяч до 500 млн рублей могут взять в кредит по льготной ставке «ключ плюс 3%» представители малого и среднего бизнеса Тверской области. Об этом рассказали в региональном правительстве. такая помощь для пополнения оборотных средств возможна в рамках программы стимулирования кредитования( её реализуют Центробанк и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства - группа ВЭБ.РФ).

Отмечается, что данная возможность стала ответом на запросы предпринимателей. Программой кредитования по льготной ставке «ключ плюс 3%» могут воспользоваться представители приоритетных отраслей, в том числе предприятия обрабатывающих производств, компании, занимающиеся логистикой, транспортом, IT, представители туристической отрасли и другие. Ставка будет действовать один год.

Для получения такого кредита необходимо обратиться в отделение уполномоченного банка. Все подробности представителям бизнеса расскажут в областном Центре «Мой бизнес» (Тверь, пр-т Победы, 14) либо по телефону 8 (800) 200-11-69. Полная информация также есть на сайте.

Тему поддержки МСП ранее поднимал глава Тверского региона Виталий Королев.

«Наш бизнес, несмотря на сложности, стабильно развивается. В том числе за счет роста поддержки малого и среднего предпринимательства», - отметил он, выступая с отчётом о деятельности правительства Тверской области перед ЗС.