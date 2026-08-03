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НовостиОбщество3 августа 2026 18:39

В Тверской области из-за опасных ям на дороге наказали должностное лицо

Жители Андреапольского округа получили безопасный проезд между населенными пунктами после вмешательства прокурора
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ямы были ликвидированы.

Ямы были ликвидированы.

Фото: ПТО.

Безопасность поездок по автодороге «Песчаха — Кузнецово — Дмитрово — Любино» в Тверской области была под угрозой из-за многочисленных повреждений асфальта. Водителям приходилось маневрировать между ямами, глубина которых превышала 5 сантиметров.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура Андреапольского округа. После проведенной проверки надзорный орган внес официальное представление с требованием устранить нарушения.

Дорожное покрытие оперативно привели в порядок, сделав дорогу безопасной для автомобилистов. За то, что состояние проезжей части было допущено до аварийного, виновное должностное лицо организации привлекли к дисциплинарной ответственности.