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НовостиОбщество3 августа 2026 17:55

Жительница Торопца смогла не возвращать кредит 12-летней давности

В Торопце женщина смогла защитить свои права в суде, заявив о пропуске срока давности по договору от 2014 года
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Суд оставил без удовлетворения требования организации о возврате кредита.

Суд оставил без удовлетворения требования организации о возврате кредита.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Своевременное юридическое решение помогло жительнице Торопца Тверской области избежать выплаты крупного долга. Кредитный договор на сумму 96 720 рублей под 44,9% годовых сроком на 36 месяцев она заключила с банком еще в апреле 2014 года.

Спустя пять лет право требования по займу перешло к коллекторской организации «Первое клиентское бюро». Представители компании обратились в суд, потребовав от торопчанки выплатить 168 020 рублей (из которых 94 058 рублей составил основной долг, а 73 962 рубля — проценты за пользование деньгами). Женщина подала ходатайство о применении срока исковой давности.

Суд установил, что срок действительно упущен, а уважительных причин для его восстановления у истца нет. Торопчанку полностью освободили от обязательств, решение суда вступило в силу.