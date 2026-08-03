Жительница Торопца смогла не возвращать кредит 12-летней давности

Суд оставил без удовлетворения требования организации о возврате кредита. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Своевременное юридическое решение помогло жительнице Торопца Тверской области избежать выплаты крупного долга. Кредитный договор на сумму 96 720 рублей под 44,9% годовых сроком на 36 месяцев она заключила с банком еще в апреле 2014 года.

Спустя пять лет право требования по займу перешло к коллекторской организации «Первое клиентское бюро». Представители компании обратились в суд, потребовав от торопчанки выплатить 168 020 рублей (из которых 94 058 рублей составил основной долг, а 73 962 рубля — проценты за пользование деньгами). Женщина подала ходатайство о применении срока исковой давности.

Суд установил, что срок действительно упущен, а уважительных причин для его восстановления у истца нет. Торопчанку полностью освободили от обязательств, решение суда вступило в силу.