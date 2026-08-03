Прокуратура Твери отсудила 750 тысяч рублей у кубанского сообщника мошенников

Решением суда деньги пожилой тверичанки будут принудительно взысканы с владельца банковской карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Пролетарского района Твери провела проверку по жалобе 78-летней местной жительницы, ставшей жертвой обмана. Пожилая женщина, введенная в заблуждение телефонными мошенниками, перевела на указанный ими банковский счет 750 тысяч рублей.

По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе расследования выяснилось, что владельцем счета, куда поступили сбережения пенсионерки, является житель Краснодарского края.

Чтобы вернуть деньги пострадавшей, прокуратура обратилась в суд с иском к кубанскому «дропперу» о взыскании неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования ведомства, исполнение этого решения находится под контролем прокуроров.