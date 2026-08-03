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НовостиОбщество3 августа 2026 16:24

В Тверской области добились закрытия сайтов, продававших "серые" SIM-карты

Прокуратура в Бельском округе запретила продавать анонимные сим-карты и приборы для счетчиков
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Надзорный орган через суд добился незамедлительного запрета 17 нелегальных интернет-ресурсов.

Надзорный орган через суд добился незамедлительного запрета 17 нелегальных интернет-ресурсов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области под запрет попали сайты, предлагавшие незаконные услуги в обход правил. В ходе мониторинга прокуроры Бельского района нашли 14 интернет-магазинов, которые свободно торговали приборами для обмана счетчиков электричества, газа и воды.

Также под раздачу попали три сайта, где продавали анонимные сим-карты без оформления договора и предъявления паспорта. Чтобы пресечь торговлю опасным оборудованием и «серыми» картами, прокуратура направила иск в суд.

Судебное решение о немедленной блокировке всех 17 найденных ресурсов уже вынесено и направлено на исполнение.