В Тверской области добились закрытия сайтов, продававших "серые" SIM-карты

Надзорный орган через суд добился незамедлительного запрета 17 нелегальных интернет-ресурсов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области под запрет попали сайты, предлагавшие незаконные услуги в обход правил. В ходе мониторинга прокуроры Бельского района нашли 14 интернет-магазинов, которые свободно торговали приборами для обмана счетчиков электричества, газа и воды.

Также под раздачу попали три сайта, где продавали анонимные сим-карты без оформления договора и предъявления паспорта. Чтобы пресечь торговлю опасным оборудованием и «серыми» картами, прокуратура направила иск в суд.

Судебное решение о немедленной блокировке всех 17 найденных ресурсов уже вынесено и направлено на исполнение.