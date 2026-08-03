Тверской Россельхознадзор рассказал, как выбрать спелый арбуз по звуку и хрусту

Инспекторы оценили фитосанитарное состояние бахчевых культур на продовольственной базе в Твери. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям продолжает фитосанитарный мониторинг торговых сетей Верхневолжья. С начала 2026 года специалисты провели более 20 проверок гипермаркетов Твери, отбирая пробы бахчевых культур, нектаринов, абрикосов и кабачков для исследования в Тверском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Также использовались феромонные и клеевые ловушки на мраморного клопа и персиковую плодожорку. 3 августа, в День арбуза, инспекторы проверили базу «Меркурий» и сформулировали правила безопасности для населения. Покупателям предписано проверять у продавцов декларации соответствия и карантинные сертификаты.

Эксперты подчеркивают недопустимость покупки надрезанных плодов и напоминают о правилах гигиены: мытье кожуры мылом и хранении остатков в пленке в холодильнике изолированно от сырого мяса, птицы и яиц. У спелого арбуза должна быть твердая корка, сухой усик, желтое пятно на боку и вибрация при ударе, а у дыни — глухой звук и мягкая область у хвостика.