Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 15:01

Тверским родителям рассказали о скрытой опасности детских песочниц и немытых рук

Санитарные врачи Верхневолжья дали советы, как уберечь ребенка от заражения острицами и аскаридами
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Игры в открытых уличных песочницах требуют от родителей повышенного контроля за гигиеной ребенка.

Игры в открытых уличных песочницах требуют от родителей повышенного контроля за гигиеной ребенка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Тверской области обратили внимание родителей на важность соблюдения гигиены для профилактики энтеробиоза и аскаридоза у детей. Эксперты подчеркивают, что источником опасности могут стать игры в загрязненном песке и контакт с домашними животными.

Чтобы обезопасить ребенка, необходимо следить за чистотой уличных песочниц и закрывать их от бродячих зверей, а домашним питомцам вовремя давать препараты от паразитов. В быту важно приучать детей пользоваться только личным полотенцем, коротко стричь ногти и тщательно мыть руки.

Профилактика аскаридоза также требует строгого контроля за качеством пищи: качественной прожарки мяса и рыбы, мытья зелени и ягод, использования очищенной или бутилированной воды. Постельное белье при заражении рекомендуют стирать при температуре от 60°C и проглаживать горячим утюгом, а дома чаще протирать дверные ручки и игрушки.