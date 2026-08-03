Тверским родителям рассказали о скрытой опасности детских песочниц и немытых рук

Игры в открытых уличных песочницах требуют от родителей повышенного контроля за гигиеной ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Тверской области обратили внимание родителей на важность соблюдения гигиены для профилактики энтеробиоза и аскаридоза у детей. Эксперты подчеркивают, что источником опасности могут стать игры в загрязненном песке и контакт с домашними животными.

Чтобы обезопасить ребенка, необходимо следить за чистотой уличных песочниц и закрывать их от бродячих зверей, а домашним питомцам вовремя давать препараты от паразитов. В быту важно приучать детей пользоваться только личным полотенцем, коротко стричь ногти и тщательно мыть руки.

Профилактика аскаридоза также требует строгого контроля за качеством пищи: качественной прожарки мяса и рыбы, мытья зелени и ягод, использования очищенной или бутилированной воды. Постельное белье при заражении рекомендуют стирать при температуре от 60°C и проглаживать горячим утюгом, а дома чаще протирать дверные ручки и игрушки.