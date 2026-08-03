Ржевская колония ИК-7 наладит поставки металлоизделий для местной полиции

Руководители ведомств обсудили вопросы поставок продукции, выпускаемой в Центре трудовой адаптации осужденных. Фото: УФСИН Тверской области.

В ржевской исправительной колонии ИК-7 УФСИН России по Тверской области прошла рабочая встреча руководства учреждения с начальником муниципального отдела МВД России «Ржевский» Алексеем Рыбаковым. Начальник колонии Сергей Лисичкин и его заместитель Михаил Смирнов показали подполковнику полиции работу Центра трудовой адаптации осужденных.

На встрече обсуждались вопросы заключения контрактов на поставку металлоизделий и других товаров для нужд полиции. Руководство ржевского отдела МВД выразило готовность рассмотреть предложения колонии при проведении будущих закупок.

Как отметили представители ИК-7, привлечение осужденных к оплачиваемому труду помогает им выплачивать назначенные судом иски, а полученные рабочие навыки облегчают дальнейшую социальную адаптацию и позволяют трудоустраиваться как при замене наказания принудительными работами, так и после освобождения.