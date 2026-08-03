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НовостиОбщество3 августа 2026 13:59

Тверичанка перевела мошенникам 100 тысяч рублей, поверив «бывшему директору»

Злоумышленники использовали авторитет школьного учителя, чтобы запугать девушку уголовным делом
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Жертвами мошенников часто становятся молодые люди, которых запугивают уголовным преследованием. Фото: МВД Тверской области.

Жертвами мошенников часто становятся молодые люди, которых запугивают уголовным преследованием. Фото: МВД Тверской области.

Мошенники нашли необычный способ втереться в доверие к 21-летней жительнице Твери. Девушке написали в мессенджере от имени директора ее бывшей школы. Собеседница интересовалась делами и знала детали из жизни выпускницы, поэтому сомнений в личности автора не возникло.

В ходе беседы «директор» предупредила девушку, что та фигурирует в расследовании дела о незаконной продаже карт выпускниками. Разговор продолжился с лжесотрудником безопасности, который заявил, что с ее счета похищено 400 тысяч рублей для финансирования ВСУ, и напугал тюрьмой. По указке третьего соучастника испуганная тверичанка перевела около 100 тысяч рублей на карту неизвестного.

Обман вскрылся в момент платежа: в чеке значилась покупка в магазине электроники. Пострадавшая обратилась в полицию, сейчас оперативники ведут поиск преступников в рамках дела о мошенничестве.