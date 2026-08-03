Тверичанка перевела мошенникам 100 тысяч рублей, поверив «бывшему директору»

Жертвами мошенников часто становятся молодые люди, которых запугивают уголовным преследованием. Фото: МВД Тверской области.

Мошенники нашли необычный способ втереться в доверие к 21-летней жительнице Твери. Девушке написали в мессенджере от имени директора ее бывшей школы. Собеседница интересовалась делами и знала детали из жизни выпускницы, поэтому сомнений в личности автора не возникло.

В ходе беседы «директор» предупредила девушку, что та фигурирует в расследовании дела о незаконной продаже карт выпускниками. Разговор продолжился с лжесотрудником безопасности, который заявил, что с ее счета похищено 400 тысяч рублей для финансирования ВСУ, и напугал тюрьмой. По указке третьего соучастника испуганная тверичанка перевела около 100 тысяч рублей на карту неизвестного.

Обман вскрылся в момент платежа: в чеке значилась покупка в магазине электроники. Пострадавшая обратилась в полицию, сейчас оперативники ведут поиск преступников в рамках дела о мошенничестве.