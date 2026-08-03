В Тверской области открыли ФАП в Бежецком округе

Житищенский ФАП обслуживает жителей 14 близлежащих деревень. Фото: Бежецкая ЦРБ

В деревне Житищи Бежецкого округа установили и открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт. В новый ФАП за медико-санитарной помощью могут обращаться 238 человек (в том числе 36 дети) 14 деревень.

«Открытие новых ФАПов в Тверской области ведется повсеместно. Глава региона Виталий Королев поставил задачу активизировать работу по улучшению качества и доступности медицинской помощи на селе», – сообщила пресс-служба областного правительства.

ФАПы открываются по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». За этот год планируется установить 63 ФАП и и врачебных амбулаторий.