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НовостиОбщество3 августа 2026 13:19

В Тверской области открыли ФАП в Бежецком округе

ФАПы устанавливают в регионе по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения»
Алексей АНДРЕЕВ
Житищенский ФАП обслуживает жителей 14 близлежащих деревень. Фото: Бежецкая ЦРБ

Житищенский ФАП обслуживает жителей 14 близлежащих деревень. Фото: Бежецкая ЦРБ

В деревне Житищи Бежецкого округа установили и открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт. В новый ФАП за медико-санитарной помощью могут обращаться 238 человек (в том числе 36 дети) 14 деревень.

«Открытие новых ФАПов в Тверской области ведется повсеместно. Глава региона Виталий Королев поставил задачу активизировать работу по улучшению качества и доступности медицинской помощи на селе», – сообщила пресс-служба областного правительства.

ФАПы открываются по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». За этот год планируется установить 63 ФАП и и врачебных амбулаторий.