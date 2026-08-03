Тверской Россельхознадзор проверил экспорт сотен тонн мяса в Азию

Инспекторы ведомства проводят обязательный контроль мясной продукции перед ее отправкой на экспорт. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 27 по 31 июля 2026 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели контроль импортных и экспортных грузов. С территории двух регионов за рубеж отправлено 18 автомашин с продукцией общим весом 424,6 тонны.

В Китай, Филиппины и Азербайджан экспортировано 345,6 тонны мясопродуктов. В Узбекистан ушло 55,5 тонны кормов для животных, а в Польшу отгрузили 23,5 тонны технического животного жира. На данные партии специалисты оформили 26 экспортных сертификатов и заверили 4 документа для стран СНГ.

Также досмотр прошли 8 домашних собак и кошек, отправившихся с хозяевами в Литву, Норвегию, Израиль, Вьетнам, Грузию и Абхазию. Что касается импорта, на территорию Тверской и Ярославской областей поступила 191 тонна кормов и добавок из Франции и Италии (всего 5 партий), на которые специалисты выдали 128 ветеринарных сертификатов безопасности.