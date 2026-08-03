В Тверской области продолжается реализация Программы поддержки школьных инициатив

Один из плодов ППШИ в Торопце. Фото: Виталий тузов/предоставлено ПТО

На сегодня в регионе реализовано свыше 50 проектов Программы поддержки школьных инициатив из 84-х запланированных на этот год. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Всего с запуска этой программы в Верхневолжье в 2021-м воплощено в жизнь уже 284 проектов в школах, предложенных самими школьниками.

Среди реализованных в этом году проектов - закупка оборудования для обучения автоделу в тверской школе №34 и нелидовской школе №3. Условия для этого, созданные в СОШ №3 Нелидово, лично оценил глава региона Виталий Королев на прошлой неделе во время рабочей поездки в округ.

«Это уровень областного центра. В прошлом году провели капитальный ремонт. Построен современный школьный стадион, который популярен у детей. К началу учебного года в планах открыть новый спортзал. Договорились, что будем развивать в школе и автодело – это новые возможности для профориентации ребят. Считаю, что такие комплексные проекты по обновлению школ надо масштабировать по всей области», – подчеркнул Виталий Королев по итогам посещения школы в своем канале в мессенджере MAX.

По Программе поддержки школьных инициатив в этом году вновь создаются медиастудии и теплицы, обустраиваются новые спортивные пространства и школьные музеи, оснащаются кабинеты труда, библиотеки, благоустраиваются рекреации.