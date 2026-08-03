Тверская лаборатория проверила около 4 тысяч партий леса для экспорта в Китай

Лаборатория подтвердила соответствие экспортной древесины международным стандартам. Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты Вологодского отдела Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в период с 1 по 30 июля провели 3878 исследований образцов лесопродукции, подготовленной для экспорта в Китай. Пробы отбирали инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На китайский рынок из Вологодской области было направлено 63 101 кубометр хвойных пиломатериалов (ель, сосна), 16 207 кубометров лиственных лесоматериалов (береза), 2 650 кубометров березового шпона и 1 150 кубометров фанеры. Каждую партию проверяли на наличие клещей, насекомых, нематод и грибных заболеваний.

Заведующая отделом Ольга Мишенева пояснила, что китайская сторона предъявляет жесткие требования, и главная задача лаборатории — гарантировать соответствие нормам. В ходе испытаний вредных организмов обнаружено не было, по результатам анализов оформлено 1405 протоколов и 1481 заключение о фитосанитарном состоянии.