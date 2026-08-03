Виталий Королев: В колледжи Тверской области подано 11 тысяч заявлений на поступление

Выездная комиссия. Фото: ПТО.

Глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в мессенджере Мах сообщил, что подведены итоги работы выездных приёмных комиссий по приему документов на поступление в колледжи региона.

"Могу с уверенностью сказать: наш новый проект показал отличные результаты! Ставили цель сделать поступление в колледжи региона максимально удобным для ребят из отдалённых уголков Верхневолжья. Более 200 выпускников 9-х классов подали документы, не выезжая за пределы своих округов. Представители 21 колледжа посетили 28 муниципалитетов, провели около 1000 индивидуальных консультаций. Помогли ребятам разобраться в тонкостях поступления, выбрать подходящие программы, рассказали об условиях обучения", - отметил в своем посте руководитель области.

Виталий Королев также написал, что особое внимание уделяется федеральному эксперименту, в котором участвует Верхневолжье. Суть в том, что выпускникам достаточно успешно сдать экзамены только по русскому языку и математике, чтобы получить возможность поступить на востребованные в местной экономике специальности в 30 колледжей Тверской области. На сегодня от абитуриентов в регионе поступило уже 1800 заявлений на эти специальности.

"Всего в рамках приёмной кампании в наши колледжи подано порядка 11 тысяч заявлений, что в очередной раз подтверждает популярность среднего профессионального образования среди молодёжи, - сообщил в своем канале Мах Виталий Королев. - В ТОП-3 популярных у наших выпускников направлений входят такие специальности, как сварщик, повар и кондитер, а также лечебное дело. Основной приём документов в колледжи Верхневолжья продлится до 15 августа".