Космонавт из Тверской области Сергей Корсаков покинул отряд Роскосмоса

Корсаков намерен заняться общественной деятельностью. Фото: "Роскосмос".

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина сообщил об изменениях в составе отряда. 24 июля работу завершил Герой России Олег Артемьев, совершивший три полета и планирующий посвятить себя общественным проектам, рассказали в "Роскосмосе".

Вслед за ним, 31 июля 2026 года, ЦПК покидает 127-й космонавт РФ, Герой России Сергей Корсаков, чья биография тесно связана с Тверской областью, где он провел свои детские и школьные годы.

В 2022 году Корсаков выполнил космическую миссию продолжительностью 195 суток. Руководство ФГБУ «НИИ ЦПК» и коллеги выразили благодарность обоим космонавтам за их вклад в развитие пилотируемых программ и многолетний добросовестный труд в отряде.