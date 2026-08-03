Победителями четвертого Тверского полумарафона стали гости из Смоленска и Тулы

Старт полумарафона. Фото: В минувшее воскресенье в столице Верхневолжья состоялся четвертый Тверской полумарафон, собравший около 3000 участников из Тверской области и других регионов России. Участникам и гостям соревнований направил приветствие глава региона Виталий Королев. «Объединяя профессионалов и любителей бега из разных уголков Верхневолжья и всей России, мероприятие по праву является одним их самых ярких и масштабных в спортивном календаре нашего региона. Более трех тысяч участников всех возрастов убедительно доказывают, что занятия физической культурой продолжают набирать популярность среди жителей региона. Тверская область становится одной из столиц бега в нашей стране», – отметил Виталий Королев. Участников поприветствовали организаторы и партнеры соревнований, а также серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский, российский ультрамарафонец, общественный деятель, официальный амбассадор донорства костного мозга в России Артем Алискеров. Спортсмены и любители бега вышли на старт дистанций 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км, детского забега на 500 метров и корпоративной эстафеты. Маршрут полумарафона прошел по историческому центру города и охватывал знаковые улицы, площади и набережные Твери. Участники увидели Театральную площадь, Императорский путевой дворец, Спасо-Преображенский собор, Староволжский мост, набережную Афанасия Никитина и другие ключевые места города. Главной спортивной дистанцией стал полумарафон (21,1 км), на котором был разыгран призовой фонд. Победителем соревнований среди мужчин стал Иван Краевой из Смоленска, преодолевший дистанцию за 1:11:30. Второе место занял Константин Вершинин из Санкт-Петербурга с результатом 1:11:39. Третьим финишировал Алексей Матвеев из Боровичей с результатом 1:17:36. Среди женщин победу одержала жительница Тулы Ирина Попова, показав результат 1:22:17. Второе место заняла Кристина Морару из Зеленограда с результатом 1:26:34. Третье – Яна Кульбакина из Валдая, прошедшая дистанцию за 1:31:02. Для участников и гостей большого спортивного праздника на Театральной площади в течение дня работали интерактивные и детские площадки, фудкорт и зоны отдыха, состоялась концертная программа. Тверской полумарафон продолжает традиции одного из старейших беговых событий региона. История марафонского движения в Твери берет начало в 1984 году. После нескольких лет перерыва соревнование было возрождено в современном формате и с 2023 года проводится как Тверской полумарафон, ежегодно увеличивая количество участников и гостей. Фото: Никита Никитин/предоставлено ПТО

2 июля в столице Верхневолжья состоялся четвертый Тверской полумарафон. Пробежаться по центральным улицам Твери вышли около 3000 человек из разных регионов России.

Глава Тверской области Виталий Королев направил приветствие участникам полумарафона.

«Объединяя профессионалов и любителей бега из разных уголков Верхневолжья и всей России, мероприятие по праву является одним их самых ярких и масштабных в спортивном календаре нашего региона. Более трех тысяч участников всех возрастов убедительно доказывают, что занятия физической культурой продолжают набирать популярность среди жителей региона. Тверская область становится одной из столиц бега в нашей стране», – отметил глава региона.

В забеге были дистанции на 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км, а также на 500 метров для детей.

Победителями полумарафона (на главной дистанции в 21,1 км) стали следующие бегуны: среди мужчин - Иван Краевой из Смоленска (пробежал за 1 час 11 минут 30 секунд), среди женщин - Ирина Попова из Тулы (за 1 час 22 минуты 17 секунд).

Помимо забегов, для гостей спортивного праздника на Театральной площади работали интерактивные и детские площадки, фудкорт и зоны отдыха. Также в программе был концерт.